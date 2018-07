Deux films togolais au prochain Clap Ivoire

Le Togo présentera deux films à l’occasion de Clap Ivoire du 4 au 9 septembre prochains à Abidjan.

Le documentaire ‘Or dur’ d’Anita Afantchao et ‘La vie de Daniel’ réalisé par Gilbert Baramna). Le premier traite de la transformation des ordures ménagères et le second du sujet douloureux de l’autisme.

Ces deux œuvres ont été retenues parmi 19 longs métrages par un jury de professionnels togolais.

‘La politique culturelle que nous avons mise en place commence à porter ses fruits. Il s’agit pour nous de poser les bases d’un nouveau départ pour l’émergence des productions cinématographiques’, a indiqué le ministre de la Culture Guy Lorenzo.

Clap Ivoire est un festival-concours de courts métrages documentaires et de fictions, destiné aux jeunes techniciens et réalisateurs des 8 pays membres de l’UEMOA .