L'Institut français du Togo propose du 12 mai au 9 juin une exposition photo des œuvres de Folly Koumouganh. Figure de la scène artistique de Lomé, il développe ses projets photographiques depuis plus de 15 ans au Togo, en Afrique et en Europe et est notamment connu pour ses clichés sur les cérémonies traditionnelles vaudou et son travail en lien avec le patrimoine africain.

L’expo entend donner l’alerte sur le phénomène de la traite des êtres humains qui transforme la quête d'aventure des victimes en sombre cauchemar.

Dans cette exposition, pas d'images chocs mais une approche photographique profondément humaine. Des visages d'hommes et de femmes ayant vécu l'enfer de la traite, et qui acceptent de venir partager leur histoire, de sensibiliser aux dangers de ce fléau, mais aussi de témoigner du bonheur de s'en être délivré. Ce travail participe à la reconstruction des victimes.

Information pratiques

Institut Français du Togo

Vernissage le 11 mai à 16h30 / Visites tous les jours du lundi au samedi

Entrée gratuite

Renseignements : accueil (at) institutfrancais-togo.com