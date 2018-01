Et si on se faisait une toile

Le cinéma de l’hôtel du 2 février (Lomé) propose ce weekend des projections gratuites avec 2 films à l’affiche.

‘Les garçons et guillaume a table’ et ‘Aya de Yopougon’

‘Les Garçons et Guillaume, à table’, long métrage de Guillaume Gallienne (avec Guillaume Gallienne) a été salué par la critique. Le film raconte l'histoire d'un garçon fasciné par sa mère qui n'hésite pas à se déguiser en Sissi l'impératrice. Pari réussi pour cette comédie française sortie en 2013.

Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses copines. Aya partage ses journées entre l’école, la famille et ses deux meilleures amies : Adjoua et Bintou, qui ne pensent qu’à aller gazer en douce à la nuit tombée dans les maquis. Les choses se gâtent lorsque qu’Adjoua se retrouve enceinte par mégarde. ‘Aya de Yopougon’ offre un regard inédit sur la société ivoirienne et sur la jeunesse.

Les projections sont organisées en coopération avec l’Institut français de Lomé

Infos pratiques

Hôtel du 2 février, Lomé

‘Les garçons et Guillaume à table’, samedi à 18h

‘Aya de Yopougon’, dimanche à 15h