Ile Olorun en concert à Lomé

Le groupe béninois Ile Olorun donnera un concert à l'Institut français du Togo le 13 janvier.

Au croisement de diverses influences et courants musicaux le groupe propose une musique puissante et dynamique, fusion de rythmes méridional, septentrional, occidental et oriental sur d’authentiques mélodies africaines. Influencé directement par les musiques traditionnelles du Bénin et d’autres pays d’Afrique,

Ile Olorun livre aux spectateurs une expérience riche en couleurs ; un métissage unique et original par lequel se transmet les émotions, les cultures et les expériences.

Information pratiques :

Institut français du Togo

Samedi13 janvier, 19h30

Entrée : 2000 Fcfa (tarif réduit) et 3000 F (tarif plein)