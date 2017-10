Juste récompense

La 2e édition du concours ‘Au cœur des mots’ s’est déroulée jeudi. Une initiative de l’association des femmes leaders mondiales de Monaco (FLMM) en partenariat avec la principauté de Monaco et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

L’association défend l’égalité entre les genres et le dialogue interculturel. Elle a lancé un concours d’écriture, en direction de la jeunesse francophone dans 19 pays dont le Togo.

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a assisté à la remise des prix en visioconférence entre Monte-Carlo et Lomé.

Un prix a été décerné à une classe du Collège littoral de Kpémé pour la rédaction d’un texte consacré à Lidi Bessi-Kama, médecin militaire et du sport, présidente de l’organisation régionale antidopage ;une Togolaise d’exception.

Pour cette deuxième édition les organisateurs ont de nouveau pu compter sur un jury international de grande qualité

Le leitmotiv du concours d’écriture est d’intégrer la jeunesse dans le débat sur l’égalité des droits filles-garçons pour changer les mentalités par l’éducation et non par la revendication, en s’adressant à toutes les filles et aux garçons du monde qui ensemble, au sein de leur classe, avec leur professeur de Français se mobilisent pour cette cause. En effet, l’objectif est de s’appuyer sur un concours d’écriture et sur la francophonie pour donner la parole à la jeunesse. Le concours devient ainsi un outil d’expression.