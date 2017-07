L'Unesco met en garde

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le site de Koutamakou en pays Tamberma risque de perdre le soutien de l’organisation onusienne et les aides financières qui vont avec.

Selon le bureau régional de l’Unesco basé à Abuja, rien n’est fait pour promouvoir cette destination touristique. Pire, les communautés locales commencent à construire des infrastructures modernes autour de cet environnement protégé.

Pour le moment, l’Unesco observe, mais si les choses ne s’améliorent pas, elle réfléchit sérieusement à retirer le site de sa liste.

Le gouvernement est invité à mettre en œuvre une promotion touristique dynamique. De leurs côtés, les communautés locales doivent se prendre en charge pour préserver un patrimoine exceptionnel.

Cette zone de 50.000 hectares située au nord-est du Togo doit son aspect remarquable à ses Takienta, maisons à tourelles qui sont le reflet de la structure sociale, ainsi qu’à ses terres agricoles et ses forêts, et à l’association entre le peuple et le paysage.