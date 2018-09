L'éducation comme levier du développement humain

L’ambassade du Togo en France, en partenariat avec l’ONG ‘Aide et Action’, organise du 21 septembre au 5 octobre une exposition photos sur le thème de l’éducation est une urgence.

Convaincue que, sans éducation, aucun progrès économique, social ou politique n'est possible, Aide et Action agit depuis 1981 pour contribuer à améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement pour des millions d'enfants et d'adultes.

L'organisation mène aujourd'hui près de 80 programmes dans 19 pays, en Afrique, en Asie et en Europe.

Le vernissage aura lieu le 20 septembre.

______

Infos pratiques

Ambassade du Togo

8, rue Alfred Roll 75017 Paris

Vernissage le 20 septembre de 18h30 à 20h30

Expo du 21 septembre au 5 octobre (du lundi au vendredi de 14h à 17h, entrée libre).