La finale des Evala dans le canton de Yadè s’est déroulée mardi en présence du chef de l’Etat.

Les lutteurs de Yadè-haut, plus rusés et plus forts, se sont imposés face à ceux de Yadè-Bas( 18 contre 17).

Le Président Faure Gnassingbé a également assisté aux quart-finales dans les cantons de Pya.

Les luttes se poursuivent toute la semaine à Kara (420 km de Lomé).