La frontière entre esthétisme et érotisme

L'Institut Français du Togo co-organise en partenariat avec l’artiste Emmanuel Sogbadji, le Groupe Fadoul-Togo, Vlisco, Sara Business Center et l’hôtel ONOMO, sa première exposition hors les murs, au deuxième étage de la Librairie Star, intitulée « 69 origines de l'origine du monde ».

Emmanuel Sogbadji présentera une œuvre composée de 69 totems phalliques en bois, dotés d'appendices de pierre, de métal, de fibres de verre, de résine ou encore de perles, organisées en 9 séries de sculpture, replaçant la question du sexe au centre de la dynamique sociale, en la dénuant de tout a priori.

L'exposition sera présentée sous forme de déambulation au cours de laquelle les visiteurs pourront librement circuler entre les séries de sculpture, constituant différents espaces au sein desquels des sujets différents seront abordés. Dans les premiers instants, cette œuvre laisse perplexe les visiteurs, avant de provoquer en eux une foule de sentiments et sensations, mais au terme de la visite, c'est la fascination qui prédomine. Comme le peintre Gustave Courbet avant lui,

Emmanuel Sogbadji a réussi de façon subtile à aborder une question récurrente dans l'art : celle de la frontière entre l'esthétisme et l'érotisme, ou comment le sexe devient objet de création.

Cette œuvre nous parle de la symbolique de la sexualité ; puisant son inspiration dans les effigies méta-sociales des communautés Batamariba du Nord-Togo et Somba du Nord-Ouest du Bénin, Emmanuel Sogbadji redonne à la question de la place du sexe dans la dynamique sociale une approche pure et dénuée de tout a priori.

Diplômé des Beaux Arts d'Abidjan, cl'artiste spécialisé en sculpture sur pierre et sur bronze a affiné sa technique en peinture et sculpture à Saint-Etienne (France) et à Pise (Italie).

L'ensemble de son travail, essentiellement axé sur la peinture, reflète un fort caractère sculptural en rapport à la densité des matériaux, à l'épaisseur de la croûte et aux dimensions monumentales des créations. Bien qu'ayant une assise technique certaine, son travaille puise d'abord sur le terrain intellectuel : l'humain est le premier sujet et la pierre angulaire de toute son œuvre, d'où la création d’œuvres monumentales qui résultent de cette réflexion.

Information pratiques :

Du 5 au 27 mai 2017

Lieu : 2ème étage de la Librairie Star

Vernissage le 4 mai à 20h00 (sur invitation)

Visites du lundi au samedi de 15h00 à 18h

Visites guidées sur RDV

Renseignements : accueil (at) institutfrancais-togo.com