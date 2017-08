Ce mois d’août est l’occasion pour les opérateurs téléphoniques de draguer une clientèle de jeunes.

Moov (Maroc Telecom) a lancé son ‘Moov Summer Time to Dance’ à la plage de Lomé. Un mois d’animation et de concerts.

De son côté Togo Cellulaire a inauguré dimanche au parc des expositions le ‘TMoney Show’, une animation similaire avec de nombreuses animations pour les petits et les plus grands et les prestations des vedettes de la chanson togolaise.