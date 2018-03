Talents d'improvisation

Les gagnants ‘Joutes verbales de la Francophonie’ ont été récompensés mardi soir à Lomé.

L’équipe championne est celle de l’Institut africain d'administration et d'études commerciales (IAEC).

Les prix ont été remis par Nicoué Broohm, le ministre de l’Enseignement supérieur.

L’ambassadeur de France, Marc Vizy, a offert un billet Lomé-Paris à Naida Sambo pour ses qualités de débatrice.

De talentueux étudiants, issus de différentes universités et écoles d’enseignement supérieur ayant du punch pour séduire, pour convaincre et persuader à travers de véritables combats intellectuels où les idées fusent, se sont défiés.

Compétition francophone de promotion d’art oratoire et du débat contradictoire, les Joutes verbales francophones, en redonnant au débat ses lettres de noblesse, consacrent la meilleure équipe de débateurs.

Cet exercice a un but principal, celui pédagogique consistant à entrainer des jeunes orateurs au débat citoyen, en facilitant leur prise de parole en public et en les aidant à perfectionner leur élocution, leur capacité de persuasion et leur talent d’improvisation mais aussi à les emmener à s’intéresser aux questions liées à la citoyenneté, à la gouvernance, au développement durable, aux droits et valeurs fondamentales de paix, de liberté, de fraternité et d’humanisme intégral, fondements de la Francophonie.

‘La Francophonie n’est pas juste un espace linguistique ; elle est également une communauté de destins où des femmes, des jeunes et des hommes s’illustrent avec brio dans de nombreux domaines’, a rappelé Eric Adja, le directeur régional de l’Organisation internationale de la Francophonie.