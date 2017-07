Talents maison

Le groupe Toofan et l’artiste Almok sont nominés pour l'Afrimma, une compétition qui récompense les meilleurs artistes d’Afrique.

Le duo Fatowou Kossivi (Master Just), et Blaise Mensah (Barabas) ont été sélectionnés dans plusieurs catégories parmi lesquelles meilleur artiste masculin d’Afrique de l'ouest et meilleur son de l’année pour la chanson ‘Téré’

Quant à Almok elle est nominée dans la catégorie meilleure artiste féminine d’Afrique de l’ouest.

La cérémonie des Afrimma aura lieu le 8 octobre prochain à Dallas (Etats-Unis).

