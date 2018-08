Toofan explore le nouveau monde

Toofan s’apprête à dévoiler son nouvel album. Vendredi a été choisi pour présenter ‘Conquistadors’. Et le public pourra retrouver Master Just et Barabas dimanche pour un concert exceptionnel à la plage de Lomé.

‘C’est gâté’, ‘Dj Dosé’, ‘La vie là-bas’, ou encore ‘Lupita’ sont quelques-uns des titres du nouvel opus.

‘Vous verrez sur le podium Toofan dans une configuration jamais vue’, a indiqué mercredi Master Just.

Ce concert donnera le coup d’envoi du ‘Moov Summer Time To Dance’ prévue du 2 au 23 septembre. Une opération marketing organisé par l’opérateur de téléphonie mobile Moov (Maroc Télécom).