Un nouveau CanalOlympia ouvre ses portes à Lomé

CanalOlympia a inauguré samedi sa seconde salle de spectacles de 300 places à Lomé. Le complexe, baptisé Midé, est conçu pour accueillir des projections, des concerts, des conférences, des évènements commerciaux. Il est situé à Agoé.

CanalOlympia rappelle deux marques phares associant la richesse des contenus de Canal+ et l'expertise de la mythique salle parisienne L’Olympia.

Vivendi, propriétaire des lieux et dont l’actionnaire de référence est le Groupe Bolloré, entend développer le premier réseau de salles de cinéma et de spectacles en Afrique, et participer ainsi à la création de nouveaux lieux de vie dédiés au divertissement et à la culture sur le continent.

Tremplin et incubateur de talents, CanalOlympia a à cœur de révéler les artistes locaux, les produire, leur permettre de rencontrer leur public et les faire rayonner en Afrique.

A terme, CanalOlympia souhaite jouer un rôle de liant entre les différents acteurs de la vie culturelle sur le continent.

Pour ce faire, les salles CanalOlympia font la part belle à toutes les expressions artistiques autour de temps forts réguliers : projections de films, concerts d'artistes locaux et internationaux, stand-up, conférences, rencontres... et sont ainsi un lieu d'émulation créative.

Plusieurs dizaines de salles de cinéma et de spectacles, dont la configuration intérieure ou extérieure est modulable selon les besoins (projection, concerts ou spectacles) sont ainsi développées sur le continent africain. Ces salles, d’un genre nouveau, sont aussi écoresponsables car alimentées en énergie solaire.

Des salles similaires existent déjà au Cameroun, au Burkina Faso, en Guinée, au Niger et au Sénégal.

La salle a été inaugurée par le Premier ministre, Komi Selom Klassou qui avait à ses côtés le président de l’Assemblée nationale, le ministre de la Culture et le représentant du Groupe Bolloré au Togo.