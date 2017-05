Un regard nouveau sur la création contemporaine togolaise

La 3e biennale internationale des métiers d’art et création (Révélations) se tient à Paris au Grand Palais jusqu’au 8 mai.

Plus de 400 créateurs artisans-créateurs, artistes de la matière, designers, galeries, manufactures d'art, maisons d'excellence, fondations présentent leurs créations originales et inédites.

Pour la première fois, le Togo participe à cette biennale avec d'autres pays étrangers comme le Luxembourg, la Suisse ou le Chili.

Sonia Lawson, la commissaire générale du stand togolais à l’origine de la présence à Paris d’artistes de son pays, a du passer par un comité de sélection très exigeant sur la qualité des objets présentés.

Une fois cette obstacle franchi elle a été en mesure de présenter aux 45.000 visiteurs attendus ce qui se fait de mieux au Togo.

Sonia Lawson

‘Les objets présentés sont totalement originaux et symbolisent l’excellence de nos artistes et artisans, au total une dizaine d’intervenants pour cette biennale. C’est l’occasion de montrer un savoir faire tout à fait exceptionnel et de promouvoir ainsi toutes les richesses du Togo’, explique Sonia Lawson.

Deux artistes en particulier se distinguent, Kossi Assou avec un superbe banc épuré et Ameyovi Homawoo qui a réalisé une lampe aux formes design et à l’inspiration traditionnelle.

Des objets en ébène, en bronze en fer forgé, des tissages conçus avec le plus grand soin spécialement pour cet évènement artistique.

La présence du Togo à cette biennale offre un regard nouveau sur la création contemporaine.

