Un trait d'union pour agir

Liens de solidarité via la Francophonie

A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, Lomé sera le cadre le 20 mars d’un colloque sur le thème 'Le vivre ensemble; fédérer pour mieux agir’.

Une vingtaine d’anciens ministres de la Francophonie seront présents pour échanger sur la contribution de l’OIF à ces valeurs.

Les participants parleront Etat de droit, développement économique inclusif, création d’emplois pour les femmes et les jeunes et édification de sociétés plus équitables.

Toujours dans le cadre de la Journée du 20 mars, Kangni Alemdzrodo, le représentant personnel du chef de l’Etat au Conseil permanent de la Francophonie, a lancé mardi les activités de la quinzaine de la Francophonie.

‘La langue française, notre trait d’union pour agir’, est le thème retenu pour cette édition.

‘La Francophonie souhaite mettre en avant la richesse de la langue française et l’importance des liens de solidarité agissante que développent ses Etats membres face aux défis de l’heure’, a déclaré Eric Adja, le directeur du Bureau régional Afrique de l’Ouest de l’OIF.