Une histoire empreinte d'érotisme et d'aventure

Humour et réalités africaines

L’Institut français du Togo & Wilsicom Théâtre présentent samedi 10 février à partir de 19h30 le spectacle African Gigolo.

Un mélange original de contes, de chants, de récits et de légendes qui racontent une histoire empreinte d'érotisme et d'aventures, et nous interroge sur des réalités bien africaines.

Le dramaturge Samuel Wilsi et ses acteurs mettent en scène l'histoire de Siggi, un jeune africain à la recherche de lui-même.

African Gigolo est largement revisité depuis le décès de Folo Foli, l'un des acteurs principaux.

Le togolais Samuel Wilsi a été doublement lauréat du grand prix du Théâtre Afrique du Théâtre Francophone en tant que metteur en scène (2014) et auteur de Anton et Mariam (2008).

Il a à son actif plus d'une dizaine de pièces de théâtre et de films.

Entrée : 2 000 F CFA (Abonnés) / 3 000 FCFA (Non-abonnés)