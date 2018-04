Visite de Sadikou Oukpedjo en Israël

Sadikou Oukpedjo, un artiste togolais installé en Côte d’Ivoire depuis 10 ans, participe depuis le début de la semaine à un voyage culture à Jérusalem. L’occasion de nombreux échanges avec les plasticiens israéliens et de partager les expériences en terme de création.

Un séjour organisé par le ministère israélien des Affaires étrangères, destiné à favoriser le rapprochement culturel.

Le travail de Sadikou Oukpedjo est exposé à la galerie Cécile Fakhoury à Abidjan.

Sadikou Oukpedjo est né en 1975, à Kétao au Togo.

Il intègre en 1998 l’atelier de Paul Ahyi à Lomé au où il y travaille essentiellement la sculpture sur bois et les assemblages. Il commence à peindre en marge de son travail de sculpteur et multiplie les expérimentations : papier de ciment, rehauts de pastels, craies, couleurs, toiles. Après un long séjour à Bamako, pays de ses lointaines origines, il part vivre à Abidjan en 2013 où il se consacre essentiellement à sa peinture.

A son retour de la Biennale de Dakar en 2014, il commence une série de dessins, des figures à la fois mi-homme, mi-animal qui seront présentées en octobre à 1:54 Contemporary African Art Fair 2014 à Londres. Il y interroge les notions d’origine et d’héritage à travers le prisme des problématiques contemporaines et des cosmogonies et anthropogonies Ouest-africaines.

En 2015, son travail est exposé pour la première fois à Lagos dans l’exposition Platform présentée par Art Twenty one (Art 21). Cette même année, il participe à une résidence à la Fondation Blachère au Sénégal.

En 2016, la Galerie Cécile Fakhoury – Abidjan présente son travail dans l’exposition personnelle Anima et dans le OFF de la 12ème Biennale de Dakar avec l’exposition Une collection particulière. A la fin de cette année, il participe à une résidence au Thread – Tambacounda de la Josef & Anni Albers Foundation et à l’espace La Vallée à Bruxelles.

En 2017, ses oeuvres sont présentées à Art Paris Art Fair au Grand Palais et à la Art Fair à Londres et en 2018, il est sélectionné au programme de résidences de l’Institut Français à la Cité des Arts de Paris et participe à l’exposition Des Hommes et des Totems à la Galerie Le Manège de Dakar.