Les bénéficiaires de projets de développement initiés par le PNUD ne sont pas assez impliqués dans leur réalisation. Raison pour laquelle les résultats attendus ne sont toujours pas au rendez-vous.

Constat dressé lundi à Lomé lors d’une réunion entre responsables de l’agence onusienne et les pouvoirs publics.

‘L’ampleur et l’ambition du programme de développement durable appelle à des approches innovantes et méthodiques qui permettent aux politiques publiques d’être plus pertinentes, efficaces et durables. Elles doivent en outre respecter les normes économiques, sociales et environnementales", a souligné Etsri Homévor, le représentant du ministre de la Planification.

Des solutions doivent impérativement être trouvée avant le lancement du plan national de développement (PND) qui couvre la période 2018-2022.

Le PNUD envisage de renforcer les compétences d’un pool de cadres locaux et chaque nouveau projet répondra aux aspirations réelles de la population de la conception à l’exécution finale.

Désormais, les préoccupations essentielles de la population seront prises en compte depuis la conception jusqu’à l’exécution finale des programmes.

Le Togo entend faire du PND, une stratégie en parfaite cohérence avec les engagements pris au niveau régional, continental et international en matière d’atteinte des objectifs pour le développement durable (ODD).