Appui au volet santé du PUDC

Le PNUD a fait don mercredi d’équipements médicaux au profit d’Unités de soins périphériques, de centres médicosociaux et d’hôpitaux. L’enveloppe est conséquente, 1,83 milliard de Fcfa.

Cette intervention rentre dans le cadre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) dont l’objectif est l’amélioration des conditions de vie des populations vivant dans les zones peu ou mal desservies par les services sociaux.

Le PUDC est financé à plus de 155 milliards par l’Etat et ses partenaires, dont le PNUD. Il s’étend sur une période de 3 ans (2016-2018). Outre la santé, le projet concerne l’entreprenariat rural et l’agriculture, notamment.