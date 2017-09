Développer l’hydraulique villageoise

Gilbert Houngbo, le directeur général du FIDA (Fonds international de développement agricole) s’est entretenu mardi avec Faure Gnassingbé sur les perspectives de coopération.

‘Le chef de l’Etat a beaucoup insisté sur les questions de l’hydraulique villageoise et puis ce que nous appelons la petite irrigation. Vous savez, l’investissement dans l’irrigation c’est de gros investissements, des moyens financiers assez importants, mais en attendant, il y a de plus en plus de systèmes qui permettent d’avoir ce qu’on appelle la petite irrigation’, a-t-il déclaré à la sortie du rendez-vous.

Le Fonds international de développement agricole est une agence spécialisée des Nations Unies.

Le FIDA se consacre à l’élimination de la pauvreté rurale dans les pays en développement. Soixante-quinze pour cent des personnes les plus pauvres du monde, soit 1,4 milliard de femmes, d’enfants et d’hommes vivent en effet dans des zones rurales et dépendent de l’agriculture et d’activités connexes pour leur subsistance.

Au Togo, le Fonds développe plusieurs initiatives dont le projet national de promotion de l’entrepreneuriat rural (PNPER) pour près de 11 milliards de Fcfa.