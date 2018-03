Doper l'énergie solaire dans les pays pauvres

Le premier sommet international de l’Alliance solaire internationale (ASI) se déroulera dimanche à New Delhi en présence du président Faure Gnassingbé.

Il portera sur le renforcement de la dynamique de l’ASI, des projets concrets et des stratégies de financement pour la mise en œuvre des objectifs de l’Alliance.

Pour ce premier sommet fondateur, 36 pays ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt et participé à la consultation de l’ASI sur leurs priorités dans les domaines de l’énergie solaire pour l’agriculture et les zones rurales, les mini-réseaux solaires, les installations de toiture et la mobilité électrique : 100 projets prioritaires ont été avancés pour lancer une première phase de mobilisation des financements.

Le Togo s’est engagé récemment dans une politique d’implantation de mini centrales photovoltaïques en milieu rural et dans le développement d’installations individuelles.

300.000 foyers seront raccordés en systèmes solaires domestiques. Les habitants pourront ainsi recevoir de l’électricité, brancher une télévision ou charger un téléphone en échange d’une modeste contribution.

La présence du chef de l’Etat à Delhi est donc logique.

D’autres présidents africains participeront au sommet parmi lesquels Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), Ali Bongo (Gabon) et Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso).

L’Alliance solaire vise à réduire massivement les coûts de l’énergie solaire afin de rendre possible le changement d’échelle dans le déploiement de l’énergie solaire dans les 121 pays à fort ensoleillement situés entre les deux tropiques.

Les objectifs poursuivis sont donc multiples, réduire massivement les coûts de l’énergie solaire, répondre à la forte demande énergétique dans les pays en développement et, bien sûr, contribuer à la lutte contre le changement climatique.