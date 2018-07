Du bon usage du SIG

Un système d’information géographique (SIG) est un outil informatique permettant de représenter et d’analyser toutes les choses qui existent sur terre ainsi que tous les événements qui s’y produisent

Le SIG est un outil unique accessible à un public très large et s’adressant à une très grande variété d’application : environnement, démographie, santé … qui ont toutes un lien étroit avec la géographie.

On peut également mentionner l’étude d’impact d’une construction, l’organisation du territoire, la gestion de réseaux ou encore la protection civile.

Les SIG ont de nombreux utilisateurs, les Etats, les collectivités, le secteur public, les administrations, notamment.

La création de cartes et l’analyse géographique ne sont pas des procédés nouveaux, mais les SIG procurent une plus grande vitesse et proposent des outils sans cesse innovant dans l’analyse, la compréhension et la résolution des problèmes.

Le Togo dispose bien entendu d’un système d’information géographique, mais il est peu efficace faute d’une coopération étroite entre les différents acteurs concernés. Les échanges de données sont quasi inexistants, les doublons sont fréquents. Bref, c’est un peu le bazar.

Le gouvernement encourage la mutualisation des recherches et veut créer les bases d’un réel partenariat pour que les informations essentielles collectées via le SIG soient vraiment utiles au développement du Togo.