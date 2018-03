Dynamique communautaire

Depuis de longues années, le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) accompagne sur le terrain des associations dans la mission vise au développement communautaire. Cette aide est financière ou matérielle.

Deux ONG viennent encore de bénéficier de ces appuis.

La première est le Réseau Recherche Action, Prévention et Accompagnement des Addictions (RAAPA) qui prend en charge des drogués.

La seconde est l’association Afrique solidarité internationale (ASI) qui s’occupe d’orphelins et de jeunes vulnérables. Elle assure un suivi psychologique, une prise en charge et favorise quand cela est possible la réinsertion scolaire ou professionnelle.

‘Le geste du PNUD est symbolique, mais notre ambition constante est de lutter pour que nul ne soit laissé pour compte’, a déclaré Khardiata Lo N’Diaye, la représentante du Système des Nations Unies au Togo.

Toutes ces associations qui bénéficient d’un appui du PNUD travaillent dans la discrétion, mais avec efficacité. Leur action s’inscrit en parallèle de celle de l’Etat qui consacre d’importants budgets au volet communautaire, un des piliers de la politique de développement.