Komi Selom Klassou et Amina Mohamed le 18 juillet à New York

Depuis le début de la semaine à New York où il a participé à un segment ministériel de hait niveau consacré aux Objectifs de développement durable (ODD), le Premier ministre a rencontré un certain nombre de responsable des Nations Unies.

Komi Selom Klassou s’est entretenu à plusieurs reprises avec la secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohammed.

Le Plan national de développement (PND) et la stratégie d’électrification du Togo ont constitué les points clés du plaidoyer du chef du gouvernement auprès de ses interlocuteurs en faveur de son pays, indique le communiqué de la Primature.

M. Klassou a évoqué ces questions avec MM. Achim Steiner et Abdoulaye Mar Dieye, respectivement administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et directeur du bureau d’appui aux politiques et programmes du PNUD.

‘Nous avons a eu une discussion très intéressante sur la stratégie de développement du Togo et le partenariat avec le PNUD. Nous observons une dynamique exceptionnelle vers l’émergence, a déclaré M. Steiner.

Le chef du gouvernement a également discuté problématique du développement avec Fekitamoela Katoa Utoikamanu, Haut représentant des Nations Unies pour les Pays les moins avancés (PMA).

Enfin, avec Rachel Kyte, représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU pour l’énergie durable pour tous, M. Klassou a exposé la nouvelle stratégie énergétique de son pays.