Eau et énergie : nouvelles approches innovantes

La demande d'énergie durable et d'eau potable en Afrique est sans précédent. Les écarts d'approvisionnement et de distribution d'énergie ont un coût direct et indirect pour les économies et les ménages africains. Comment les systèmes intelligents peuvent-ils résoudre efficacement ce problème ? Tel est le thème d’une rencontre organisée cet après-midi à Kigali dans le cadre du forum ‘Transform Africa’.

Cette session sera présidée par Faure Gnassingbé.

Les participants devront répondre à un certain nombre de questions sur la façon de tirer parti des solutions innovantes en matière d’approvisionnement en eau et en énergie. Il faudra également imaginer des pistes pour leur financement et développer ces nouveaux outils au niveau communautaire.

Parmi les intervenants aux côtés du président togolais, Diaby Moustapha Mamy, ministre guinéen de l'Economie numérique, Laurance Bower, le président de Culligan International (leader mondial des solutions de filtration d’eau) et Yariv Cohen, président de Ignite Power (fournisseur d’énergie à coût réduit).