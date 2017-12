Expérience largement concluante

Un coup de pouce aux populations les plus défavorisées

84% des objectifs assigné au Projet d’appui au développement à la base (PRADEB) ont été atteints cette année et 73% du budget effectivement utilisé, a indiqué mardi Aristide Agbossoumondé, le coordinateur de ce programme.

Financé par la BOAD et l’Etat à hauteur de 7 milliards de Fcfa, le PRADEB est destiné à soutenir la politique de développement à la base et à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables.

Ce programme lancé en 2013 est l’une des composantes de la Stratégie accélérée de croissance et de promotion de l’emploi (SCAPE).

Depuis son introduction, il a permis la création de 5.000 emplois directs et la constitution de 2.000 petites et moyennes entreprises.

Par ailleurs, plus de 150.000 agriculteurs ont bénéficié de prêts accordés par le FNFI (Fonds national de la finance inclusive).

En 2017, 500 groupements ont été financés et 193 plateformes installées.

Le succès est au rendez-vous et le projet aura une suite. Ses contours sont actuellement en discussion.