Exploiter la puissance du commerce pour lutter contre la pauvreté

Le Cadre intégré renforcé (CIR), initié par l'OMC (Organisation mondiale du commerce) réunit partenaires et ressources en vue d'aider les pays les moins avancés (PMA) à utiliser le commerce pour réduire la pauvreté et assurer une croissance inclusive et un développement durable.

51 pays en bénéficient en Afrique, dont le Togo qui a reçu 2,4 millions de dollars sur 3 ans pour dynamiser la filière soja.

Cette tranche s’est achevée au 31 mars de cette année.

La ministre du Commerce, Bernadette Legzim-Balouki, a jugé les résultats encourageants.

Dressant le bilan mardi, elle a indiqué que l’appui apporté par le PNUD avait permis une augmentation de la production de soja de 24 à 36.000 tonnes. Le volume des exportations de soja graine est passé de 10 à 21.000 tonnes.

Sur la même période (2015-2017), le montant des exportations a atteint près de 2 milliards Fcfa et les recettes douanières générées représentent 21 millions de Fcfa, contre 4,2 millions avant l’intervention du CIR.

14.000 producteurs de soja ont bénéficié d’une formation et certains ont bénéficié de facilités de financement.

Le PNUD estime qu’en 3 ans, le programme a joué un véritable rôle de catalyseur pour le développement.

Et le Togo devrait bénéficier de la seconde phase sur une période triennale dont le montant n’a pas été précisé. De quoi atteindre, selon les estimations, 100.000 tonnes de soja par an.

Le CIR fournit un soutien adapté aux 51 pays les plus pauvres de la planète. Au cours de sa phase un, le CIR a fourni un soutien pour 134 projets, pour une dotation totale de 200,6 millions de dollars.

Ces projets ont aidé à créer des emplois qui permettent de faire sortir des groupes de population de la pauvreté, en particulier des femmes et des jeunes. L'approche unique du CIR garantit une appropriation totale par les PMA, et la majorité des projets du CIR sont cofinancés par les PMA eux‑mêmes.