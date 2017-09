S’attaquer aux causes structurelles de la pauvreté

La 36e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU s’est ouverte lundi à Genève.

En marge des travaux, un événement parallèle sera organisé jeudi consacré à la mise en œuvre par le Togo d’une politique de développement inclusif.

Plusieurs officiels togolais interviendront parmi lesquels Victoire Dogbé-Tomegah, la ministre du Développement à la Base, Nakpa Polo, la secrétaire d’Etat aux Droits de l’homme et la responsable du PNUD pour le Togo, Khardiata Lo N’Diaye.

En septembre 2015, lors de l’adoption des Objectifs de développement durable (ODD), les pays membres des Nations Unies ont désigné le Togo comme l’un des deux pays pilotes pour l’expérimentation de la nouvelle approche en matière de planification du développement durable.

De fait, avec l’appui du PNUD, le pays a entrepris d’intégrer de manière globale et coordonnée les ODD dans sa stratégie de développement en mettant un accent particulier sur les populations à la base, c’est-à-dire les couches les plus vulnérables.

Les autorités ont décidé de s’attaquer aux causes structurelles de la pauvreté et des inégalités. Leur approche vise à contribuer significativement à l’atteinte des ODD et ne laisser personne sur le bord du chemin.

Les grands axes de cette stratégie seront présentés lors de l’événement parallèle. L’objectif est de partager avec la communauté internationale l’approche du Togo en matière de développement inclusif et durable à travers le concept du développement à la base.