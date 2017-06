Une réunion technique s’est déroulée mardi à Lomé entre la Banque mondiale (BM) et les autorités togolaises pour redéfinir les termes d’exécution des contrats de délégation entre l’Etat, la SPE-Eau ( Société de patrimoine eau et assainissement en milieu urbain et semi urbain) et la TdE (Togolaise des Eaux). Une mesure devenue nécessaire en raison des dysfonctionnements observés.

‘Depuis la mise en place des contrats de délégation il y a é ans, des difficultés sont apparues dans leur mise en œuvre’, a reconnu Joëlle Businger, la représentante de la BM au Togo.

La Banque mondiale appuie le Togo dans sa stratégie d’accès des populations à l’eau potable.

L’eau est au cœur du développement économique et social. La santé, l’alimentation, la production d’énergie, la gestion de l’environnement et la création d’emplois en sont éminemment tributaires.

La disponibilité et la gestion de l’eau ont un impact sur de nombreux aspects comme la salubrité des villes, la capacité de résistance d’industries en essor ou de villages pauvres face à des situations d’inondation ou de sécheresse.