Le PND donnera une nouvelle impulsion à la lutte contre la pauvreté

La Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE), véritable pivot de la relance économique et de la lutte contre la pauvreté, s’achèvera en fin d’année

Selon les derniers chiffres communiqués mercredi, ce programme de 5 ans a eu des effets concrets et positifs avec, notamment, une baisse de l’indice de pauvreté.

Des progrès ont été aussi enregistrés en matière de création d’emplois, particulièrement dans le secteur artisanal où les investissements de l’Etat son importants.

La relance du secteur agricole permet de parvenir à une couverture nationale de près de 149%.

La SCAPE repose sur plusieurs axes prioritaires comme le développement des secteurs à fort potentiel de croissance, le renforcement des infrastructures économiques, le développement du capital humain, la protection sociale et l’emploi, le renforcement de la gouvernance et la promotion d’un développement participatif, équilibré et durable.

Si les résultats sont encourageants, les pouvoirs publics souhaitent renforcer les efforts dans les domaines du développement à la base et de la jeunesse, de l’amélioration de la gouvernance et du renforcement des infrastructures économiques et sociales.

Un Plan national de développement (PND) prendra le relais de la SCAPE début 2018. Il est en cours d’élaboration.