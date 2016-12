Le Togo a obtenu des résultats encourageants

Quelles ont été les performances du Togo dans l’atteinte des OMD (Objectifs du millénaire pour le développement). Vaste question débattue jeudi à Lomé lors du 5e et dernier rapport de suivi.

Globalement, le pays affiche un bilan plus qu’honorable en matière de lutte contre la déforestation, de l’accès à internet, de la mixité dans l’éducation primaire, du taux de scolarisation et d’alphabétisation.

Concernant la santé, le taux de mortalité infantile (80 pour mille en 1990 à 49 pour mille en 2014) a chuté.

L’accès à l’eau potable s’est également amélioré.

Mais faute de ressources suffisantes, les autorités ne sont pas parvenues à remplir tous les objectifs

Le rapport présenté jeudi servira d’indicateurs pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).

Ce nouveau programme qui a pris le relais des OMD comprend 17 objectifs parmi lesquels l’élimination de la pauvreté, la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau et à l’assainissement, une croissance partagée et durable, la protection de l’environnement ou encore la lutte contre le chômage.

Les défis complexes qui se posent dans le monde aujourd’hui exigent de couvrir un large éventail de problèmes. Il est aussi capital d’en traiter les causes fondamentales et non pas seulement les symptômes.

Ces ODD sont le résultat d’un processus de négociation qui a impliqué les 193 Etats membres de l’ONU et a vu une participation sans précédent de la société civile. Cela a débouché sur la représentation d’une vaste gamme d’intérêts et de perspective.

Les OMD ont généré le mouvement de lutte contre la pauvreté qui a connu le plus grand succès et serviront de tremplin pour le nouveau programme de développement durable.