Le chef de l’Etat inaugure une centrale photovoltaïque à Bavou

Faure Gnassingbé a inauguré vendredi à Bavou (préfecture de l'Ogou, 200km au nord est de Lomé) une mi-centrale solaire de 150kw capable d’alimenter quatre villages et un réseau public d’éclairage.

'La réalisation de cet ouvrage fait partie du vaste programme régional de développement des énergies renouvelables initié et financé par la commission de l'UEMOA', a indiqué Marc Ably-Bidamon, le ministre de l’Energie, lors de la cérémonie.

62 autres localités devraient profiter d’un réseau électrique à base d’énergie photovoltaïque.

Ce projet est mis en œuvre dans le cadre du Programme régional de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (PRODERE) avec le concours de la Saber (Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables), une institution internationale qui regroupe 15 Etats africains dont le Togo et 6 institutions financières ouest-africaines.

Une centrale photovoltaïque est un moyen de production d'électricité industriel qui permet de produire de l'électricité grâce à la lumière du soleil. Les panneaux solaires installés en rangées et reliés entre eux captent la lumière du soleil. Sous l'effet de la lumière, le silicium, un matériau conducteur contenu dans chaque cellule, libère des électrons pour créer un courant électrique continu. Un onduleur transforme ce courant en courant alternatif pour qu'il puisse être plus facilement transporté dans les lignes à moyenne tension du réseau.

La technologie s’est démocratisée depuis plusieurs années avec la baisse des prix des équipements.

Les pouvoirs publics veulent en profiter pour renforcer l’électrification du pays dans les zones rurales et celles qui sont le plus reculées.

L’arrivée de l’électricité permettra de générer de nouvelles activités économiques.