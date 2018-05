Le gouvernement cible les communautés qui en ont le plus besoin

650 communautés sur un total 2. 499 pourront bénéficier des Filets sociaux et services de base (FSB) et des ‘Opportunités d’emplois pour les jeunes vulnérables’ (EJV).

Le processus de sélection a débuté vendredi à Tsévié (35km de Lomé) sous la supervision de Kossi Assimaïdou, le ministre de la Planification et du Développemen.

Ces deux projets combinés permettront, d’une part, de fournir des opportunités d’emplois et de revenus à 14.000 jeunes et d’assurer à 40.000 ménages et à 200 communautés pauvres, un meilleur accès aux infrastructures socioéconomiques de base.

Pour ce qui concerne les FSB, 450 communautés profiteront de nouvelles infrastructures et/ou du dispositif de transfert monétaire.

Les communautés ciblées sont celles qui sont les plus démunies dans 150 cantons.

L’option de tirage au sort ou aléatoire a été retenue de concert avec la Banque mondiale afin de donner une chance égale à chacune des 2499 communautés des 150 cantons identifiés.

‘Notre volonté est ainsi de répondre à la nécessité de réduction des inégalités de développement dans le pays’, a indiqué Kossi Assimaïdou.

Les phases de sélection auront lieu du 4 au 31 mai dans les 31 préfectures où sont situés les 150 cantons.

Les initiatives du gouvernement en faveur des populations les plus défavorisées ne sont pas nouvelles. C'est une politique constante de mieux en mieux ciblée et donc de plus en plus efficace.