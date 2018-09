Le gouvernement poursuit son programme de forages

12% de la population n’a toujours pas accès à l’eau potable. Un chiffre divisé par deux en dix ans, a indiqué mercredi le ministère de l’Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise

Des résultats à mettre au crédit du programme d’appui aux populations vulnérables (PAPV) qui a permis de d’installer des centaines de points d’eau dans l’ensemble des régions.

Près de 700 nouveaux forages seront lancés très prochainement avec l’appui Fonds koweitien pour le développement économique Arabe (FKDA).

Une délégation du FKDA est actuellement au Togo pour évaluer le projet et pour assurer sa mise en œuvre rapide.

Les opérations du Fonds se concentrent principalement sur les secteurs de l'agriculture et de l'irrigation, le transport et l'énergie, les communications, l'eau et les eaux usées.