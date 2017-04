Le volontariat s'invite aux JED

La Commission européenne organise chaque année depuis 11 ans à Bruxelles les Journées européennes du développement (JED). Elles auront lieu les 7 et 8 juin prochains.

Il s’agit d’un forum unique consacré à la coopération et au développement avec la participation de plus de 5.000 personnes originaires de 140 pays et en présence de 1.200 organisations internationales.

Le thème de la rencontre est ‘Investir dans le développement’.

On y parlera jeunesse, migration et mobilité, inégalités, démographie et développement, mobilisation des ressources internes, commerce équitable et globalisation, digitalisation de l’économie, ou encore partenariats avec le secteur privé.

Le Togo a été invité à présenter son expérience de volontariat national.

Lancé en 2011, le projet a permis à des milliers de jeunes de se former et de disposer de tous les atouts pour franchir le cap vers la vie professionnelle.

Accéder au site