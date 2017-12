Les priorités de la BM pour 2018

Joëlle Dehasse, la représentante de la Banque mondiale à Lomé, a indiqué les priorités de son institution pour l’année prochaine.

La BM continuera d’appuyer le secteur de la santé et de l’énergie. Autre priorité, le combat contre l’érosion côtière avec un programme qui concerne le Togo, mais également le Ghana et le Bénin. La Banque devrait aussi aider les autorités en matière de réformes économiques et fiscales et de modernisation de la législation foncière totalement obsolète.

‘L’année 2017 a été très importante pour nous ici’, a-t-elle déclaré mercredi à l’issue d’une rencontre avec le Premier ministre Komi Selom Klassou.

La Banque mondiale pourrait approuver un appui budgétaire en faveur des secteurs de l’énergie, de la communication, la réforme fiscale et dans les programmes d'investissements publics .