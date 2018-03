Les progrès sont là

Le Togo a réalisé d’importants progrès en matière d’accès à l’eau potable et d’assainissement. Ce n’est pas le gouvernement qui l’affirme, mais les partenaires techniques et financiers. Ces derniers ont accordé près de 150 milliards de Fcfa ces dernières années.

‘Nous sommes heureux de constater que le secteur de l’eau fait désormais l’objet d’une attention particulière de la part des autorités politiques au plus haut niveau’, a déclaré lundi Cristina Martins-Barreira, l’ambassadrise de l’Union européenne à Lomé.

Ce volet eau/assainissement fait parie intégrante du plan national de développement (PND).

La réforme de la politique tarifaire de l’eau, l’assainissement, le traitement des eaux usées et le renforcement du cadre juridique et institutionnel sont les chantiers sur lesquels le gouvernement et les partenaires travaillent main dans la main pour atteindre les objectifs du PND.

D’ici à 2020, le Togo entend consacrer 0,5% du PIB à l’assainissement et à l’hygiène. Sur la même période, il est prévu d'allouer 5% du budget à l’approvisionnement en eau.