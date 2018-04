Les villes togolaises en quête de nouveaux modèles

La création architecturale est un acte d’utilité publique. Tel est le thème retenu pour la 3e édition de la Semaine de l’architecte qui s’est ouverte mercredi à Lomé.

L’occasion pour le ministre de l’Urbanisme, Fiatuwo Sessénou, de rappeler le rôle déterminant joué par les architectes dans le remodelage des grandes villes et leur adaptation aux évolutions de la société.

Ils ont notamment contribué à améliorer le code foncier et domanial et réfléchissent à un environnement favorable à la promotion de l’économie.

‘L’Ordre des architectes et le gouvernement ont une vision commune, celle d'améliorer le cadre de vie des collectivités. Penser nos villes dans leur évolution est un exercice indispensable à toute logique de développement urbain cohérente dans la durée’, a déclaré M. Sessénou.

Il y a nécessité aujourd’hui d’introduire des règles d’urbanisme claires et de proposer une méthode permettant d’aboutir à des modèles africains pour des villes africaines – une ville qui ne serait pas celle des élites qui fixent les règles, mais celle du plus grand nombre, ouverte au plus grand nombre ; une ville qui prendrait en compte son agriculture ; une ville pour les piétons ; une ville avec des équipements et des infrastructures de base pour les plus pauvres également.

Les pouvoirs publics se sont engagés dans cette voie.