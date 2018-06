Les voies vers l'émergence

Le Togo s’est doté d’un nouveau Plan national de développement (PND) en phase avec les objectifs de développement durable (ODD). Il remplace la SCAPE (Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi).

Le PND ambitionne d’atteindre l’émergence en 2030 et de faire du Togo une nation structurellement transformée qui tend vers l’amélioration des conditions de vie de la population.

Le programme comprend cinq axes principaux, l’amélioration du bien-être et l’épanouissement de la population, une meilleure productivité et compétitivité des secteurs de croissance, le renforcement des infrastructures de soutien à cette même croissance, la gestion durable du territoire, de l’environnement et du cadre de vie et le renforcement de la gouvernance et la consolidations de la paix.

Le PND prend aussi en compte les principes comme le leadership national, la responsabilisation, la gestion axée sur les résultats, la durabilité, l’équité-genre etc.

Les ministres, cadres des différents départements ministériels et représentants du secteur privé sont réunis samedi à Lomé pour s’imprégner du contenu du PND et, si possible, créer une synergie d’action entre les différents acteurs impliqués dans la réalisation des objectifs visés.

Cette réunion se déroule sous la présidence du Premier ministre, Komi Selom Klassou. L'économiste Carlos Lopes, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), participe aux travaux

Les pouvoirs publics fondent beaucoup d’espoir dans la mobilisation du secteur privé pour parvenir aux objectifs définis par le PND d’ici 2022.