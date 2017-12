Ne pas briser l'élan

Le Premier ministre Komi Selom Klassou a présidé mardi une session du Conseil national de pilotage des politiques de développement.

Il a été essentiellement question de la SCAPE, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (2013-2017) qui constitue le pivot de la relance.

Cette stratégie est fondée sur le développement de secteurs à fort potentiel de croissance, le renforcement des infrastructures économiques, le développement du capital humain, la protection sociale et l’emploi, le renforcement de la gouvernance et la promotion du développement participatif, durable et équilibré.

Les résultats du bilan de la quatrième année de mise en œuvre montrent des résultats encourageants dans différents secteurs comme l’agriculture, les services, l’énergie, la santé, l’éducation ou encore les nouvelles technologies.

Des avancées qui pourraient être compromises par l’instabilité politique.

‘Tous ces chantiers ne peuvent pas aboutir sans la paix, la sécurité et la stabilité politique. J’invite donc tous les acteurs à œuvrer pour l’affermissement de ces valeurs en vue de l’encrage de la démocratie et du développement partagé afin de mettre résolument le Togo sur la voie de l’émergence’, a déclaré Komi Selom Klassou.

En 2018, le Plan national de développement (PND) succèdera à la SCAPE. Nouvelle dénomination, mais mêmes objectifs.