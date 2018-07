ODD : approche transversale et plus inclusive

A l’ouverture du segment ministériel du Forum politique de haut-niveau sur le développement durable, deux hauts responsables de l’ONU ont exhorté lundi à New-York les Etats à redoubler d’efforts pour réaliser les 17 Objectifs de développement durable (ODD) qu’ils se sont fixés.

A 12 ans de l’échéance des ODD, la vice-secrétaire générale des Nations Unies Amina Mohammed et le président de l’Assemblée générale, Miroslav Lajčák, ont souligné que les efforts déployés sont au ralenti et que de nombreux défis persistaient.

Le Premier ministre togolais, Komi Selom Klassou est sur place. Il présentera mardi le rapport concernant son pays où de réels progrès ont été accomplis pour atteindre le cap fixé par les ODD.

Le Premier ministre togolais lundi à New-York

Miroslav Lajčák a appelé les Etats à développer une approche transversale et plus inclusive en impliquant davantage de femmes, de jeunes, le secteur privé, la société civile et les acteurs régionaux.

Il a exhorté les gouvernements à être plus créatifs et proactifs dans le financement des ODD.