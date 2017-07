PUDC : les clés du succès

Chargée de la mise en œuvre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), en collaboration avec le PNUD, l’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB), souhaite accompagner plusieurs centaines de leaders communautaires afin de s’assurer d’un suivi efficace des différentes initiatives planifiées, notamment sur le volet santé/hygiène.

Une réunion d’information s’est ouverte en ce sens jeudi à Lomé.

‘L’accompagnement des communautés nécessite que celles-ci soient sensibilisées afin de lutter efficacement conte les maladies liées à l’insalubrité notamment l’hygiène dans les formations sanitaires, lieux publics et aussi la gestion des dépotoirs’, a expliqué Mazalo Katanga, la directrice général de l’ANADEB.

Le PUDC ambitionne d’améliorer de manière significative l’offre des services sociaux de base dans les quartiers des grandes villes et en zone rurale en impliquant les populations dans le développement économique et social de leurs localités.

Ce programme est l’un des instruments initiés par le président Faure Gnassingbé pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans des communautés peu ou mal desservies par les infrastructures de base.

Le PUDC a déjà à son actif la construction ou la réhabilitation de plus de 400 km de pistes rurales (et bientôt 1000 km), de ponts, l’aménagement de 229 salles de classe, l’installation de 10.000 lampadaires et le prochain lancement de 10 cliniques mobiles.