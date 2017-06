Ressources supplémentaires pour le développement

Un partenariat new look avec la Banque mondiale

Le Togo est éligible à la 18e reconstitution des ressources de l’IDA (IDA-18) estimées à 230 millions dollars sur la période 2018-2020.

L’IDA, association internationale de développement, est une institution de la Banque mondiale

L’IDA accorde des financements concessionnels aux Etats fragiles afin de réduire les disparités.

Elle figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 77 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique, et représente la plus importante source de contributions des donateurs aux services sociaux de base dans ces pays.

Les fonds de l’IDA sont alloués en fonction de l’efficacité des politiques publiques en matière de développement.

Une mission de la Banque mondiale, dirigée par son vice-président Développement Finance Axel van Trotsenburg, se trouve actuellement à Lomé.

Une séance de travail s’est déroulée mardi avec le Premier ministre Komi Selom Klassou.

‘Notre mission au Togo est de permettre aux responsables du secteur public et privé de se familiariser avec le processus IDA18’, ont expliqué les experts de la BM.

M. van Trotsenburg a indiqué que le Togo et la Banque avaient inauguré récemment une nouvelle ère de coopération qui devrait se traduire par un soutien financier accru.