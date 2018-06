Ségolène Royal est devenue reine

L’envoyée spéciale du président de la République française pour l’Alliance solaire Internationale, Ségolène Royal, s’est rendue mardi à Zoti Atsoukondji (Canton d’Attitogon) pour observer comment fonctionne le projet ‘Cizo’ lancé par le gouvernement.

L’idée est de fournir aux habitants de l’énergie solaire bon marché à de kits.

L’équipement fourni contient des panneaux solaires et des batteries permettant de stocker l'électricité qui est payable via un téléphone portable. Les clients peuvent alimenter un ensemble d'appareils domestiques (télévision, radio, ventilateur, etc.) basse consommation également fournis par la coentreprise.

L’Etat a signé un premier accord avec le Britannique BBOXX pour raccorder 300.000 foyers d’ici 2022.

‘L’énergie permet le développement des activités économique. Le plus difficile est de commencer. Le Togo a posé les premiers jalons et c’est déjà très important’, a indiqué Mme Royal.

Ségolène Royal a été faite reine par le village de Zoti Atsoukondji.

Une table-ronde consacrée aux énergies nouvelles et à l’électrification se tient demain à Lomé. Elle est organisée par les autorités togolaises avec l’appui de la Banque mondiale, de la KfW et de la GIZ.

C’est la raison de la venue à Lomé de l’ancien ministre français.