Villes de demain

ONU-Habitat va accompagner le Togo dans la mise en œuvre d’une véritable politique d’urbanisation. Il y a urgence. La population de Lomé et des grandes villes du pays ne cesse de croitre.

Concrètement, l’agence onusienne formera des techniciens en urbanisme, aidera les experts locaux à promouvoir un mouvement spatial équilibré dans les villes et à bien gérer les ordures ménagères.

ONU-Habitat s’engage également à aider le Togo pour mobiliser des fonds auprès des partenaires financiers.

Ces grands axes de collaboration figurent dans un mémorandum d’entente signé mercredi entre Fiatuwo Séssenou, le ministre de l’Urbanisme et Naison Mutizwa-Manziga, directeur régional Afrique de ONU-Habitat.

Cet accord est un symbole fort qui apportera des réponses précises aux questions de développement de nos milieux urbains’, a déclaré le ministre.

Les autorités togolais et l’agence spécialisée des Nations Unies travaillent déjà sur le Nouvel agenda urbain (NAU) qui consiste à concevoir des espaces urbains plus décents, sûrs, résilient face aux changements climatiques, générateurs d’ opportunités d’emploi, et propices à l’essor d’une économie plus écologique.

Selon les estimations, le taux d’urbanisation se situera à 58% vers 2050 contre 39% en 2014.

Le Togo n’a donc plus le temps de la réflexion, il doit agir dès maintenant.