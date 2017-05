La diversité est une richesse

La 2e édition de la semaine de l’intégration africaine aura lieu à Lomé du 22 au 26 mai.

Cette manifestation organisée à l’initiative du ministère des Affaires étrangères, se veut un lieu de rencontre et d’échange entre la population togolaise et les communautés africaines installées au Togo. Elles sont nombreuses et présentes dans le pays depuis des décennies (Côte d’Ivoire, Sénégal, Ghana, Bénin, Gabon, Nigeria, Burkina, Guinée …).

Au programme, des séminaires, des débats sur le thème de la jeunesse et de l’intégration.

Cet événement se déroulera à la médiathèque Agora Senghor de Lomé et au ministère pour une série d’évènements culturels.