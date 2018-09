Plus de 500 millions de dollars envoyés par la Diaspora

La diaspora togolaise a transféré en 2017 un montant total de 507 millions de dollars. Une augmentation significative en 4 ans puisque les envois ne dépassaient pas 331 millions en 2013.

Chiffres communiqués par Bawoumondom Amélété, responsable au ministère des affaires étrangères du ‘Mois de la Diaspora’, un événement qui se déroule actuellement à Lomé.

Les Togolais de l’extérieur sont entre 1,5 et 2 millions, dont plus de la moitié sont installés dans d’autres pays d’Afrique. Les autres sont répartis entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

L’argent envoyé est surtout destiné à aider les familles ou à acheter un bien immobilier ; plus rarement à investir dans une entreprise ou un commerce.

Les pouvoirs publics veulent inciter les membres de la Diaspora à investir dans l’économie de leur pays. Des incitations fiscales existent d’ailleurs.