Un Togolais pur jus

Le seul Togolais au monde à produire du whisky a décidé de se mettre … au jus de fruit.

Benjamin Agboli, PDG du Groupe écossais Willimott House, a lancé mardi une gamme de jus smoothies, baptisée ‘Sincere’. Une production 100% bio

Un smoothie est une boisson mélange de fruits broyés et mélangés parfois avec d’autres ingrédients.

En Anglais, le mot ‘smooth’ veut dire onctueux, crémeux. Le smoothie se caractérise par une texture épaisse contrairement aux jus très liquides.

Benjamin Agboli a lancé une gamme étendue comprenant un mélange mangue-orange, un autre fraise-banane et un dernier qui allie l’ananas, la banane et le jus de coco.

Willimott House a d’ores et déjà signé des contrats de distribution en Russie et en Afrique du Sud. Des contacts sont bien avancés en France, en Israël, en Afrique de l’ouest et bien sûr au Togo.