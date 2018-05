Accord diplomatique entre Lomé et Rabat

Le Togo et le Maroc ont signé mercredi un accord sur l’exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services.

L’accord a été signé par le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, et son homologue marocain, Nasser Bourita.

M. Dussey se trouve à Marrakech où se déroule la Conférence ministérielle du dialogue euro-africain sur la migration et le développement.

Après plus d'une décennie de coopération fructueuse en matière de migration et de développement dans le cadre du Processus de Rabat, la 5ème Conférence ministérielle rassemble des ministres et des représentants de haut niveau de l'Union européenne et de l'Afrique pour repenser le dialogue et définir ses priorités pour la période 2018-2020.

Cette Conférence fait suite aux engagements politiques des pays partenaires de l'Afrique du Nord, de l'Ouest et Centrale et des pays partenaires européens pris en 2006 pour élaborer une approche globale, concertée et équilibrée de la gestion des migrations.

Appuyé par l'actuelle présidence du Processus de Rabat, la Belgique, et la future présidence, le Burkina Faso, le Maroc accueille cette Conférence qui verra l'adoption du programme de coopération multi-annuel - la Déclaration et le Plan d’action de Marrakech.

Ce nouveau programme prolongera le cadre stratégique actuel, le Programme de Rome, en fixant les orientations politiques pour les années à venir et les modalités de leur mise en oeuvre.

Un mécanisme innovant appelé Mécanisme d'engagement pour le Plan d’action de Marrakech 2018-2020 a été mis en place pour l'occasion. Le principe est simple: chaque pays partenaire du Processus de Rabat participant à la Conférence ministérielle peut s'engager à appuyer une ou plusieurs actions du Plan d’action de Marrakech. Le Secrétariat du dialogue assuré par le Centre international pour le développement des politiques migratoires prendra note de l'ensemble des engagements pris et appuiera leur mise en œuvre en fonction des besoins identifiés.

En outre, la Conférence vise à placer le Processus de Rabat dans le cadre mondial des migrations, à renforcer son rôle dans le suivi de la mise en œuvre du Plan d’action conjoint de La Valette (PACV) et à assurer le respect des engagements pris par les partenaires du Processus de Rabat au Sommet de La Valette sur la migration de novembre 2015, ainsi que leur adhésion aux principes de solidarité, de partenariat et de responsabilité partagée dans la gestion conjointe des questions migratoires dans le plein respect des droits humains.